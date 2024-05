’Canto corale’, via alla XXII rassegna

Oggi alle 16.30, l’associazione coordinamento corali del Chianti organizza alla Certosa di Pontignano la XXII Rassegna internazionale di Canto Corale ’Itinerari vocali nel Chianti fiorentino e senese’. Parteciperanno il coro ’Into n°8’ di Bassano del Grappa, diretto dal Maestro Ignazio Furlan; il coro Zanon Amico di Udine, diretto dal Maestro Alessandro Tammelleo; ’Toscantando’ di Campi, Calenzano e Sesto Fiorentino diretto dal Maestro Silvia Fontani; il ’Chorus Universitatis Safarikianae-UPJS’ di Kosice, dalla Slovacchia, diretto dal Maestro Jana Havrilovà; ’Voices Chorgemeinschaft Oberperfuss’ dall’Austria, diretto dal Maestro Bernhard Schmid; il coro Chante-Vièze di Troistorrents, dalla Svizzera, diretto dal Maestro Pascal Joris.

L’evento è patrocinato dai comuni di Barberino Tavarnelle, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Greve in Chianti, Radda in Chianti, San Casciano in Val di Pesa.