’Cantine in piazza’, oggi l’appuntamento

È tutto pronto per il ritorno del grande evento estivo promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano in collaborazione con il Magistrato delle Contrade, Cantine in Piazza, in programma oggi in piazza Grande, con le cantine del territorio che creeranno un cerchio offrendo in degustazione le proprie etichette. Appuntamento a partire dalle 19 con l’apertura dei banchi d’assaggio, con degustazione di prodotti tipici e sottofondo musicale dal vivo con Tarò Trio.