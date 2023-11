Cantieri Autopalio, tempi lunghi. Bassi: "Lavori sette giorni su sette"

"Chiederemo alla Regione, anche a nome dei 2.600 firmatari della petizione, di concordare con Anas che, da ora in avanti, tutti i cantieri sulla Palio abbiano doppio turno di lavoro e lavori 7 giorni su 7. Nei prossimi giorni farò partire questa iniziativa, affinché disagi patiti e le tragedie di questi mesi non restino vani". Ad andare in pressing su istituzioni e aziende della strade è Giacomo Bassi. L’ex sindaco di San Gimignano e governatore della Misericordia della città turrita torna all’attacco su una questione molto sentita: la necessità in futuro di accorciare, per motivi di sicurezza, la durata degli eventuali interventi sulla Siena-Firenze. Nel mirino dell’ex sindaco di San Gimignano l’eccessivo protrarsi dei cantieri su un’arteria già pericolosa di suo e teatro di troppi incidenti, alcuni, purtroppo, anche con conseguenze drammatiche. Come quello in cui l’11 ottobre scorso ha perso la vita un turista francese. Un drammatico tamponamento all’altezza del cantiere delle polemiche: quello tra gli svincoli di Badesse e Monteriggioni. Cantiere che è stato finalmente smantellato. "Anas aveva promesso al Prefetto ed alle istituzioni che avrebbe finito il cantiere sul tratto senese dell’Autopalio entro il 4 Novembre e così è stato- aggiunge Bassi-.Ci piace pensare che anche la nostra protesta e la nostra petizione abbiano avuto un ruolo nel raggiungimento di questo risultato. In 25 giorni hanno fatto il 30 % del lavoro (dati Anas): questo significa che, diciamo in 34 mesi il lavoro poteva essere fatto interamente. Allora perché tenere cittadini e imprese per 10 mesi ostaggi di un cantiere assurdo e pericoloso, con mesi e mesi senza nessuno a lavorarci ? Questa vicenda ci insegna qualcosa ? Si, ed è quello che scriveremo al presidente della Regione: mai più cantieri Anas a turno unico sulle strade toscane". Come dire, insomma, che le 2.600 firme raccolte per la sicurezza della Palio non sono state inutili. Un tema, quella della criticità di tante strade del nostro territorio, particolarmente ‘caldo’. Nel lungo elenco delle strade a rischio, oltre all’Autopalio, troviamo la Cassia da Poggibonsi a Barberino, la 429 da Poggibonsi a Castellina in Chianti, la 68 da Poggibonsi a Colle, forse la strada più infida. Tutte strade molto transitate e in attesa di interventi mirati.