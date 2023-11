Cantieri al via alle Scotte. Nuove aree per la sosta e posti per i dipendenti

Prime ’mosse’ sulla strada del masterplan della ristrutturazione del policlinico Le Scotte, con i cantieri che qualche disagio lo creeranno nella zona. A partire dal parcheggio: l’Aou Senese, insieme all’amministrazione comunale ha cercato delle soluzioni per ridurre i disagi dei dipendenti e venire incontro alle loro esigenze, nel raggiungere in maniera più confortevole il posto di lavoro. Dal 1° dicembre, grazie ad una convenzione stipulata tra Aou Senese e società Sigerico, saranno disponibili 200 posti auto per i dipendenti dell’Aou Senese nel parcheggio Eliporto.

"Grazie alla variante urbanistica, la cui approvazione sarà sottoposta al consiglio comunale del 10 novembre, sarà possibile aumentare le aree di parcheggio pubblico destinate agli utenti dell’ospedale in zone limitrofe al Fast park – spiega il vice sindaco e assessore all’urbanistica Michele Capitani –. Questo avverrà sfruttando l’attuale previsione di ampliamento del parcheggio esistente e iniziando a progettare aree a raso di più veloce esecuzione e pronto utilizzo. Per predisporre al meglio gli aspetti tecnici, è stato dato mandato a Sigerico in vista dell’ampliamento del parcheggio fast park: per decongestionare il traffico sarà valutata la possibilità di destinare nuove aree al parcheggio auto degli studenti che frequentano quotidianamente il Policlinico".

"L’accordo raggiunto con l’amministrazione comunale consentirà inoltre di ridurre il fenomeno dei parcheggi al di fuori delle aree apposite, così da ridurre i rischi della circolazione, in modo particolare, dei mezzi di soccorso - sottolinea la direzione ospedaliera –. Non appena sarà approvata la variante urbanistica dell’area a valle dell’ospedale, ci attiveremo per realizzare dei nuovi parcheggi nell’area recentemente divenuta di proprietà dell’Aou Senese e, conseguentemente, rivaluteremo con Sigerico i posti auto oggetto della convenzione".

Per venire incontro alle esigenze dei dipendenti e degli studenti, verrà attivata una navetta aziendale, entro gennaio 2024, con fermate a breve comunicate. La navetta effettuerà una fermata subito all’ingresso dell’ospedale e più fermate all’interno del perimetro ospedaliero, e sarà attiva dal lunedì al venerdì in determinate fasce orarie con frequenza ogni 20 minuti per un totale di 21 corse giornaliere.