Cantiere Internazionale d’Arte E’ Mariangela Vacatello la nuova direttrice artistica

MONTEPULCIANO

Mentre manca ormai meno di un mese all’edizione n.48 del Cantiere Internazionale d’Arte (14-30 luglio a Montepulciano e in Valdichiana Senese) ieri è arrivata una novità importante per il futuro dell’evento. Sarà infatti Mariangela Vacatello, dal 2024 al 2026, la direttrice artistica. La Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano ha conferito l’incarico all’affermata pianista, docente e didatta. Una carriera importante e iniziata da giovanissima quella di Vacatello, 41 anni, artista originaria di Castellamare di Stabia.

Vacatello si avvale per il 2024 della direzione musicale di Michele Gamba, quarantenne direttore d’orchestra di Milano con un curriculum già prestigioso. "Sono davvero felice di aver ricevuto la fiducia del Cantiere Internazionale d’Arte - ha commentato Mariangela Vacatello - e di essere stata nominata nuova direttrice artistica per il triennio 2024-2026; affronteremo insieme al team il cinquantesimo della manifestazione e la candidatura a Valdichiana 2026 Capitale della Cultura, creando programmi e progetti in sinergia con le tante realtà del territorio e valorizzando le bellezze dei luoghi e i talenti artistici".

Queste invece le parole della presidente della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, Sonia Mazzini: "Siamo orgogliosi di regalare alla storia del Cantiere una direzione artistica tanto autorevole e riconoscibile, assegnata per la prima volta a una figura femminile. Tutta la nostra gratitudine è per Mariangela Vacatello, che ha accolto il nostro invito, coinvolgendo anche Michele Gamba; ma siamo riconoscenti anche alle altre figure che avevano accettato le candidature su invito del nostro Consiglio di indirizzo. Si è così arrivati a una scelta tanto difficile per l’alto livello delle biografie considerate, quanto entusiasmante per la qualità del nome che riceverà il testimone da Mauro Montalbetti, cui rinnoviamo l’abbraccio riconoscente di Montepulciano". Montalbetti che, come già annunciato, completerà il proprio mandato con l’imminente edizione del Cantiere, ha dichiarato di essere "doppiamente grato al Cantiere, sia per aver condiviso tre anni preziosi della mia vita in quest’avventura stimolante, sia per aver scelto Mariangela Vacatello, artista eccellente e prima donna alla guida della manifestazione. Le questioni di genere insieme all’impegno civile, caratterizzano le programmazioni che ho elaborato in questi anni, come dimostrano gli spazi dedicati alla creatività femminile o anche, ad esempio, la prima opera lirica mai concepita sul tema della dislessia, in arrivo al Teatro Poliziano nel luglio prossimo".

Luca Stefanucci