Canone occupazione suolo pubblico. Pagni: "Ora norme più omogenee"

Approvata la delibera relativa al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Il documento, illustrato dall’assessore al Bilancio, Riccardo Pagni (foto), ha ricevuto 20 voti favorevoli e 10 astensioni. Il Comune ha ravvisato la necessità "di aggiornare, integrare e rendere omogeneo, fruibile e adeguato alle esigenze dell’ente e degli utenti il regolamento sul Canone Unico patrimoniale, anche alla luce delle richieste di maggiore sinergia pervenute dai vari servizi, al fine di integrare al massimo di diversi procedimenti coinvolti; avere una versione del Regolamento maggiormente esaustivo, che raggruppi le diverse discipline del Canone Unico". Pagni ha detto: "Si ritiene necessario inserire anche la disciplina dei passi carrabili, specifica e peculiare ‘occupazione’ di suolo pubblico". Il Regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Inoltre il regolamento disciplina il servizio delle pubbliche affissioni.