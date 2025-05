Campostaggia sarà potenziato. Passi avanti per il pronto soccorso

Passi in avanti per il nuovo pronto soccorso all’ospedale di Campostaggia. In questi giorni è stato pubblicato sulla piattaforma Start (https://start.toscana.it/) l’avviso di manifestazione d’interesse relativo, per la precisione, alla realizzazione della camera ardente del presidio ospedaliero della Valdelsa (per questo tipo di lavori la scadenza per l’invio delle candidature, da parte delle imprese decise a concorrere, è prevista per il 16 maggio), un’opera, quest’ultima, che rientra comunque nel più ampio e complesso piano di interventi proprio per il nuovo pronto soccorso del presidio valdelsano, finanziato con risorse aziendali e con fondi dell’articolo 20 legge 67/88. Da questo profilo, considerato il collegamento tra le due opere, è possibile parlare di un nuovo atto in direzione di una struttura molto attesa dalla popolazione non solo del circondario. Progettato per un bacino di utenza originario relativo esclusivamente all’Alta Valdelsa, il pronto soccorso di Campostaggia è divenuto nel corso degli anni, a partire dal 2000 del via all’attività ospedaliera, un riferimento per un’area geografica assai più ampia e capace di guardare anche al di fuori dei confini provinciali. E davanti alla continua crescita dell’utenza, si è reso nel tempo necessario l’ampliamento della fondamentale superficie, a beneficio sia dei pazienti del "first aid", sia del personale in servizio che è parte integrante delle équipe che si dedicano a compiere gli iniziali interventi per le persone bisognose di cure. Ricordando alcune tappe dell’iter, al mese di novembre del 2022 risale la delibera per la fattibilità tecnica ed economica del nuovo pronto soccorso della Valdelsa. Un’operazione complessiva senza dubbio rilevante anche dal punto di vista finanziario: i costi sono infatti superiori agli otto milioni di euro (otto milioni e 300mila circa) per un intervento che ovviamente non è da equiparare a un semplice maquillage o a una riqualificazione, ma possiede le caratteristiche di un’autentica estensione dell’area. A vantaggio di una comunità che conosce incrementi notevoli dal profilo del numero dei potenziali utenti. In tutto ciò, dunque, si inserisce anche l’avviso di manifestazione di interesse per la camera ardente di Campostaggia. Lavori, in questo caso, per un importo di oltre 950mila euro, Iva esclusa.

Paolo Bartalini