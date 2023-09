Campo di bocce a Siena: Il nuovo impianto per rivitalizzare la comunità

Una nuova struttura sportiva ad Isola d’Arbia. Si tratta del campo di bocce inaugurato e sistemato dalla Coop Polaris, vincitrice della gara per l’organizzazione di ‘E..state nei Quartieri 23’. La sistemazione del campo è stata effettuata con la partecipazione dei ragazzi che frequentano il Cag ‘Sale&Pepe’ di Via della Mercanzia e con la collaborazione della Associazione Bocciofila di Siena.

"Un piccolo, ma significativo intervento – ha affermato l’assessore alle politiche giovanili Micaela Papi – in un quartiere su cui l’amministrazione vuole intervenire: la riqualificazione passa anche da queste strutture, importanti non solo per la loro funzione dal punto di vista sportivo, anche da quello sociale. Si tratta di un campo completamente rifatto, trasformato in un luogo di gioco e aggregazione. Mettiamo a disposizione del quartiere una struttura che risponde alle esigenze di socialità e di divertimento". Isola d’Arbia avrà dunque un nuovo campo di bocce pronto ad accogliere giocatori più o meno esperti, sfide, tornei, collaborazioni aperte ai servizi sul territorio.

"Il campo sarà un punto aggregativo – ha detto l’assessore allo sport Lorenzo Lorè – per tutto il quartiere. Sport e socialità si uniscono anche grazie a questo tipo di progetti, che svolgono pure una funzione educativa per le giovani generazioni e per rinforzare azioni didattiche e inclusive, oltre allo sviluppo motorio.

Le uniche due regole: scarpe adatte al campo e giocare con il sorriso. Non c’è sport migliore delle bocce per aggregare tutte le persone, migliorare i rapporti personali e permettere di vivere la vita comune con altri appassionati in maniera leggera e divertente".

