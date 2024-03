Campino, via ai lavori da ottobre

L’anticipazione era stata data in consiglio comunale, ora c’è l’ufficialità: dal 21 ottobre al 5 giugno il campino di San Prospero sarà interessato da lavori di riqualificazione che si traducono in realtà nella pratica in un rifacimento, considerando che l’importo dei lavori sarà di 1,1 milioni di euro. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla questione dell’attracco degli autobus turistici, considerando la mancanza di reali alternative nell’area. Tra le ipotesi allo studio a Palazzo pubblico, un’organizzazione del cantiere che preveda la partenza proprio dall’area destinata agli autobus, in modo da completarla prima dell’avvio della nuova stagione (che in considerazione dell’anno giubilare dovrebbe essere interessata da un aumento dei flussi).

Il provvedimento è stato presentato dall’assessore ai lavori pubblici Massimo Bianchini. Da risolvere gli annosi problemi dell’area: gli avvallamenti della pavimentazione, i frequenti allagamenti, il dimensionamento dei posti auto attuale che non corrisponde alle prescrizioni del Regolamento edilizio. I finanziamenti sono stati ottenuti grazie al bando ‘Contributi regionali a favore dei comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici’; ora l’avvio dell’iter seguito anche a un costante il confronto con i tecnici della Regione Toscana.