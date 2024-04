Campi solari 2024. Pubblicato il bando per i gestori delle attività

Il Comune di Siena informa che è aperto il bando per l’iscrizione all’elenco dei soggetti gestori delle attività estive (campi solari) 2024, con scadenza il prossimo martedì 30 aprile. Con delibera dell’ultima giunta comunale è stato infatti approvato l’avvio delle attività relative ai campi solari per bambini e ragazzi, residenti nel Comune di Siena, in età compresa dai 6 ai 18 anni, che stiano frequentando, nell’anno scolastico in corso, almeno una classe di scuola primaria. E’ stato approvato l’avviso rivolto ai soggetti gestori, che potranno aderire all’iniziativa attraverso la presentazione della domanda di partecipazione. L’adesione all’iniziativa dovrà pervenire entro le 24 del 30 aprile a mezzo Pec. Le informazioni e la documentazione per la presentazione della domanda all’indirizzo Sienafamiglia.it. Il bando per le famiglie per la richiesta dei contributi uscirà a maggio.