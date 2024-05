Bilancio Estra. Intesa incassa i dividendi

Un dividendo di 4,3 milioni di euro i Comuni soci di Intesa, compresi quindi tutti quelli della provincia di Siena. È quanto emerso dai risultati del bilancio consolidato di Estra, che ha chiuso il 2023 con un utile netto di 28 milioni di euro. Un passo in attesa dei prossimi sviluppo che arriveranno molto probabilmente in estate, quando Intesa sarà chiamata ad approvare l’operazione che conduce nella direzione della Multiutility, con la cessione del proprio pacchetto del 25 per cento di Estra. Un’operazione per cui si attendono solo le ultime limature e il rinnovo delle amministrazioni comunali. Intanto Estra fa registrare 1,2 miliardi di euro di ricavi totali, con un margine operativo lordo attestato a quasi 143 milioni di euro.