La sfida di Fratelli d’Italia. Torselli per le Europee. Michelotti: "Miglioriamo il risultato delle politiche"

"Questa sera siamo in 250 a cena, ma siamo sempre la stessa comunità politica e umana, anche nella crescita e nel successo elettorale". Francesco Michelotti, deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, guarda la nutrita platea accorsa all’appuntamento elettorale che promuove la candidatura alle europee di Francesco Torselli, capogruppo in Regione e in corsa con buone possibilità di passare. È l’unico nome sostenuto da Fratelli d’Italia in Toscana e se le proiezioni saranno rispettate dovrebbe essere uno dei 5-6 eurodeputati dal partito nella circoscrizione centrale.

"Siena è stata una delle prime e delle più importanti città della Toscana ad aver cambiato dopo decenni di governo della sinistra – afferma Torselli –, confermando dopo cinque anni quella

maggioranza con risultati superiori, dimostrando cosa significa il buon governo del cambiamento del centrodestra". Dopo l’approdo al governo ("con Giorgia Meloni è arrivata una ventata di buon senso al posto delle letture ideologiche della sinistra"), l’obiettivo è già rivolto alle Regionali, passando prima le Europee: "Va bene governare Siena e l’Italia – aggiunge Torselli – ma dobbiamo cambiare l’Europa per fare il salto di livello che meritano le nostre città e la nostra nazione. Non vogliamo più un’Europa governata da socialisti e popolari con i paraocchi ideologici che impongono le case green. Ringrazio Giorgia Meloni per essersi messa a guidare le liste di Fratelli d’Italia, dimostrando che vogliamo portare il cambiamento fatto in Italia anche in Europa".

Per Siena sarà anche l’occasione per fare un tagliando elettorale a un anno esatto dalla vittoria di Nicoletta Fabio. "È vero che si vota per le europee – osserva Michelotti – ma questo può essere buon termometro per il centrodestra e per l’umore politico in città. Giorgia Meloni ci ha chiesto di tenere alta l’asticella, noi proveremo a prendere un voto in più delle politiche", quando Fratelli d’Italia ottenne il 25,5 per cento.

E per le amministrative, cosa si aspetta Fratelli d’Italia, a fronte di difficoltà in qualche realtà a esprimere candidati? "È un voto molto più personalizzato – afferma Michelotti – ma speriamo comunque di avere buoni risultati. Tutte le forze politiche scontano qualche problema in tempi di disaffezione alla politica. Ma siamo comunque convinti di riuscire a esprimere una proposta politica valida e che troverà riscontro positivo nell’elettorato".