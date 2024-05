Campi solari 2024. Domande entro maggio per i voucher comunali

E’ aperto il bando del Comune di Siena per la presentazione delle richieste - entro il 30 maggio - di contributi per le attività estive per bambini e ragazzi fra 6 e 18 anni. L’iniziativa è destinata ai residenti nel territorio comunale, che potranno richiedere un voucher da utilizzare presso i soggetti gestori. Possono essere assegnati contributi fino a due settimane di frequenza (con tetto di 120 euro a settimana). L’entità del contributo è stabilita come segue: Isee fino a 9mila 530 euro, cento per cento del costo settimanale del campo solare per un massimo di due settimane; Isee da 9.530 euro fino a 12.500 euro, ottanta per cento del costo settimanale; Isee da 12.500 euro e fino a 15mila euro, settanta per cento del costo settimanale; Isee da 15.000 euro fino a 20mila, cinquanta per cento del costo; Isee fra 20.000 e 30mila euro, quaranta per cento del costo settimanale.