L’Asl vende all’asta il camper dei vaccini: si parte da 15mila euro

Il camper è stato utilizzato come access point durante la pandemia

Siena, 11 febbraio 2023 - L’Asl Toscana sud est vende all’asta, tramite il Tribunale, i veicoli non più necessari, compreso il camper utilizzato per la campagna mobile di vaccinazione anti Covid. È di 80.165 euro il ricavo complessivo per l’Asl Toscana sud est dalla vendita di 22 vetture. L’Azienda continua così, in forza della convezione in essere con l’Istituto vendite giudiziarie di Siena e Arezzo, la valorizzazione del proprio parco auto in dismissione.

La gara telematica online si è conclusa il 25 gennaio 2023 e ha riguardato mezzi ubicati in vari presidi dell’area vasta dell’Asl Sud Est. La gestione delle procedure di vendita sono state seguite dal personale dell’Unità Patrimonio - Ufficio Inventario dell’Azienda in collaborazione con l’Istituto Vendite Giudiziarie.

Significativo l’esito della gara per la dismissione di un camper utilizzato come access point nel periodo di picco dell’emergenza Covid, il cui ricavato è stato di 15.000 euro. Si tratta di uno dei camper che ha percorso la provincia, negli anni di pandemia, a supporto della campagna vaccinale ad esempio, andando nei luoghi di ritrovo, sagre e feste per intercettare chi doveva fare il vaccino, ma anche presso gli istituti scolastici e a supporto degli ospedali e hub vaccinali.

"Il ricavato della dismissione del parco mezzi verrà impiegato per finanziare attività e servizi - dichiara il direttore amministrativo dell’Asl Antonella Valeri - È importante valorizzare il patrimonio in dismissione per non disperdere risorse pagate da tutti i contribuenti".