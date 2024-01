Camper, una nuova fase di crescita . Trigano premia i suoi dipendenti

In un settore che sta vivendo una nuova fase di crescita, in termini sia di produzione che di occupazione di manodopera, è da rilevare l’intesa sul premio di risultato per i lavoratori di Trigano. Riguarda i 433 dipendenti dello stabilimento Trigano di Cusona, di recente interessato tra l’altro da ingressi di personale in linea con quanto annunciato in dicembre dai responsabili dall’azienda leader della camperistica, in un distretto, dalla Valdelsa alla Val di Pesa, nel quale si registra circa il 90 per cento della produzione nazionale di veicoli ricreazionali. "Il rinnovo del premio prevede l’erogazione, per ogni addetto, di 2mila e 500 euro - afferma per Fim Cisl il responsabile del settore Giuseppe Cesarano - una somma, in parte in denaro e in parte in welfare, che sarà in busta paga per il 10 ottobre, a meno di accordi tra le parti per la corresponsione di eventuali anticipi, per i quali Trigano si è sempre resa disponibile". Un’intesa che "farà da apripista" in Valdelsa alle altre realtà produttive del gruppo industriale "per arrivare a interessare un totale di 927 persone al lavoro", come si spiega ancora dall’organizzazione sindacale. "Un percorso che ci rende orgogliosi, investendoci allo stesso tempo di nuove e importanti responsabilità. Il rinnovo del Pdr è stato caratterizzato da un confronto serrato. Tutto questo ha determinato lo scorso mese di dicembre una grossa fetta di stabilizzazioni: trenta contratti trasformati a tempo indeterminato e nuove assunzioni in questo gennaio pari a sessanta unità, che permetteranno un aumento di cinque camper al giorno suddivisi tra gli stabilimenti di Trigano a Cusona di San Gimignano e Sea a Poggibonsi". Su un altro aspetto si sofferma Cesarano, insieme anche con Salvo Corsentino della Rsu Fim Cisl di Trigano: "A partire dal prossimo luglio- aggiungono - per tutti i lavoratori sarà ridotto da sei a tre anni il periodo di anzianità per accedere per intero alla quattordicesima mensilità come da piattaforma Fim Cisl firmata lo scorso 20 settembre. E ci riserviamo di migliorare ancora questa parte del contratto aziendale, trattando uno sblocco totale della stessa a partire dal 1 luglio con erogazione a luglio 2025". Indicando infine un obiettivo che sembra anche un auspicio: "Lavorare seriamente per far capire a tutti, comprese le altre sigle sindacali, che con la partecipazione dei lavoratori ai processi di rinnovamento, si possono affrontare le sfide di domani".

Paolo Bartalini