Campanine e benedizione degli occhi

Oggi è il giorno più intenso

ed emozionante per i senesi,

che sa già di Natale. Si rinnova

infatti la tradizione della

festa di Santa Lucia con i banchi che profumano di brigidini e di torrone di ogni tipo. Un’occasione che grandi e piccini non perderanno anche per arricchire, come succede ogni anno, la collezione di campanine delle Contrade

che vengono proposte

sulle bancarelle. Tanti

oggetti in vendita, comprese

le luci e le decorazioni natalizie. E nella chiesa di Santa

Lucia

ci sarà naturalmente

la tradizionale benedizione degli occhi e anche la distribuzione dei panini benedetti alle famiglie.