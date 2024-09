Campanella a Poggibonsi. Sono 3.800 gli studenti: "Momento emozionante"

Suono della campanella ieri mattina, nel territorio di Poggibonsi, per circa 3mila e 800 alunni. In tutto 1.226 gli studenti dell’Istituto comprensivo 1. Di questi, 210 sono alle scuole d’infanzia (Picchio Verde, Arcobaleno e Peter Pan), 646 alla scuola primaria (Vittorio Veneto, Calamandrei e Bernabei) e 370 alla secondaria di primo grado (Marmocchi e Staggia). Invece sono 975 gli studenti del Comprensivo 2 di cui 130 alle scuole dell’infanzia (Cedda, Il Girotondo e Il Paese dei Balocchi), 448 alle primarie (Pieraccini) e 397 alle secondarie di primo grado Leonardo da Vinci. Un totale di oltre 2mila e 200 studenti a cui si aggiungono i 1.364 iscritti dell’IIS Roncalli ma anche 71 bimbi delle scuole d’infanzia private accreditate (Umberto I e Vittorio Veneto a Staggia Senese) e i 137 delle scuole d’infanzia comunali (71 alla Mastro Ciliegia e 66 a La Tartaruga) che hanno già ripreso la loro attività. "L’inizio dell’anno scolastico è un momento carico di emozione per tanti studenti, piccoli o grandi che siano, per le famiglie, per tutto il personale impegnato – spiega la sindaca Susanna Cenni – e così ai bambini e ai ragazzi auguro di divertirsi e di impegnarsi. La scuola è una bellissima esperienza di vita ed è il luogo idoneo a costruire il nostro futuro". Afferma dal canto suo l’assessore alle Politiche dell’Istruzione del Comune di Poggibonsi, Elisa Tozzetti: "Dopo l’avvio di alcuni giorni fa, che ha riguardato i servizi di nido e infanzia - dichiara - la campanella è suonata adesso per tutti. Continueremo a tenere alto il nostro impegno, anche a fianco delle istituzioni scolastiche, affinché la scuola sia quello spazio di crescita che deve essere. Ringrazio i nostri dirigenti scolastici e rivolgo a loro e a tutto il personale delle scuole e dei servizi, i migliori auguri di buon lavoro". Come ogni anno l’amministrazione comuinale di Poggibonsi ha portato i suoi saluti nei vari plessi che compongono il territorio circondariale poggibonsese a livello didattico..

La sindaca Cenni alla Vittorio Veneto, l’assessora Tozzetti alle Pieraccini e alla Calamandrei, l’assessore Filippo Giomini alla Bernabei di Staggia.

Paolo Bartalini