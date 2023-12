Campagna di screening dell’Epatite C. Dalla prossima settimana nelle Contrade

La campagna di screening gratuito per la ricerca dell’Epatite C arriva nelle Contrade di Siena. In questi giorni i contradaioli hanno ricevuto le informazioni sull’iniziativa promossa dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana, a cui ha aderito il Magistrato delle Contrade. Gli appuntamenti saranno tre, uno per Terzo: il primo sarà il martedì 5 dicembre presso la Galleria dei costumi della Contrada del Drago, dalle 16 alle 19.30; mercoledì 6 nella Contrada della Torre e martedì 12 presso la Stanza delle Madonne della Contrada della Selva, negli stessi orari. La partecipazione allo screening è volontaria e riservata ai nati tra il 1° gennaio 1969 e il 31 dicembre 1989. Ciascuno degli appuntamenti sarà aperto indistintamente a tutti i contradaioli nella fascia di età indicata. Il test si esegue in pochi minuti: conosciuto come ’pungidito’, consiste nel prelievo di una goccia di sangue per la ricerca degli anticorpi anti-HCV; il campione verrà analizzato in tempo reale e il risultato comunicato in pochi minuti. A effettuare i test saranno i volontari di Anpas Siena, Croce Rossa comitato di Siena e della Misericordia di Siena. La campagna permette di identificare le infezioni asintomatiche.