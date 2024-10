Campagna contro l’Epatite C. Screening in piazza del Mercato

Sabato prossimo dalle 9.30 alle 13 in piazza del Mercato a Siena verrà effettuato gratuitamente il test per lo screening dell’Epatite C per i nati tra il 1° gennaio 1969 e il 31 dicembre1989: l’iniziativa è organizzata dall’Asl Sud Est in occasione del villaggio della salute del Festival della Salute.

L’iniziativa è promossa dal Ministero della Salute e dalla Regione e il test verrà eseguito con Anpas Zona Senese, Croce Rossa Italiana di Siena e Misericordia di Siena.

Il test si esegue in pochi minuti e non sono necessarie indicazioni particolari per il suo svolgimento. Comunemente conosciuto come ’pungidito’, consiste nel prelievo di una goccia di sangue capillare per la ricerca degli anticorpi anti-HCV. Il campione di sangue verrà analizzato in tempo reale e il risultato sarà comunicato in pochi minuti.

La campagna è importante perché consente di prevenire le complicanze della malattia e permette di identificare le infezioni asintomatiche, dando modo di poter intervenire tempestivamente con una terapia efficace. L’Epatite C è un’infezione del fegato causata da un virus trasmesso mediante contatto con sangue infetto. La malattia spesso decorre senza sintomi per anni, ma col tempo può diventare cronica ed evolvere in forme molto gravi e progressive che vanno dalla cirrosi al cancro al fegato. Se diagnosticata precocemente, le possibilità di guarigione sono elevate.