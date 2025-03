Campagna contro le ’infezioni ospedaliere’. Pannelli informativi in tutte le strutture

Anche i cittadini possono contribuire alla prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza, comunemente note come ’infezioni ospedaliere’. E Asl Sud Est ha messo in campo un’iniziativa di comunicazione, con pannelli informativi collocati in tutti i luoghi di cura. L’iniziativa risponde alle indicazioni contenute nel Piano nazionale di contrasto all’antimicrobico-resistenza. "Asl Tse è impegnata da anni sul tema della prevenzione e controllo delle infezioni – sottolinea la direttrice sanitaria Assunta De Luca, - vogliamo sollevare l’attenzione sul contributo che ognuno di noi può dare alla lotta contro le infezioni acquisite nei luoghi di cura e quindi anche alla nuova ‘pandemia silente’ che è l’antibiotico resistenza". "Il problema delle infezioni è reale – aggiunge la direttrice amministrativa Antonella Valeri - e la Regione è particolarmente attenta al fronte della prevenzione che merita attenzione come questa iniziativa dimostra concretamente". "Dopo la pandemia le statistiche rivelano che a livello europeo le infezioni correlate all’assistenza, sono responsabili di 16 milioni di giornate di degenza per un onere economico di 7 miliardi di euro", ricorda Maria Platter di CittadinanzAttiva.