Campagna ‘Alcol e guida 2023’ L’Aci Siena portavoce del messaggio lanciato dal Ministero della salute

L’Aci Siena si fa portavoce della Campagna di comunicazione ‘Alcol e guida 2023’. Assumere alcol quando si guida aumenta il rischio di provocare o di essere vittima di un incidente stradale. Nella sola Unione Europea, secondo le stime prodotte dalla Commissione UE, ogni anno muoiono circa 10mila persone in incidenti stradali causati dall’abuso di alcol, facendone la prima causa di morte nella fascia d’età 18-24. Pertanto, il Ministero della salute, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con ACI (Automobile Club Italia), per avviare una serie di iniziative volte a promuovere una cultura di responsabilità nei confronti della propria e altrui salute in modo da aumentare nei giovani la consapevolezza delle conseguenze connesse alla guida sotto effetto di alcol.