Camminata tra olivi a piedi e in bicicletta L'edizione 2023 della Camminata tra gli olivi di Rapolano Terme offre due percorsi, a piedi e in bicicletta, con possibilità di noleggiare anche un'e-bike. Al termine degustazione di olio e prodotti tipici. Un'occasione per promuovere e conoscere la tradizione olearia.