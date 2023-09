camion centra cancello

Un camion in manovra ha centrato il cancello di una ditta. E’ successo in pieno giorno a Poggibonsi, nella zona industriale di via Pisana. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone. Il mezzo pesante ha abbattuto il cancello di ingresso della ditta. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale del comando cittadino per i rilievi dell’incidente.