Cambio della guardia. Gozzi capogruppo di FdI

Novità nel gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Poggibonsi. Per ragioni personali la capogruppo Maria Carolina Roselli ha deciso di rimettere il mandato. Subentra Federico Gozzi, che ora è capogruppo. Ventisei anni, laureato in Scienze politiche all’Università di Siena, Gozzi è impegnato a Perugia per la Magistrale in Relazioni Internazionali. E’ alla prima esperienza politica. Spiega FdI: "Ringraziamo la capogruppo dimissionaria Maria Carolina Roselli (che alle scorse elezioni ha raggiunto 176 preferenze, prima eletta nella coalizione) per il suo prezioso contributo e il suo instancabile lavoro al servizio della comunità. In seguito a questa decisione, siamo lieti di annunciare che Federico Gozzi subentrerà in Consiglio comunale, assumendo il ruolo di capogruppo. Ciò anche nello spirito nazionale di rinnovamento del partito". Manfredi Biotti, rieletto coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, afferma: "Siamo dispiaciuti per le dimissioni della capogruppo Roselli, ma allo stesso tempo entusiasti per l’investitura di Gozzi, elemento di spicco di Fdi a Poggibonsi, anche in prospettiva futura". Il gruppo è ora composto da Federico Gozzi e da Gianni Martinucci, vice presidente del Consiglio comunale.