Calici di Stelle: conto alla rovescia

Conto alla rovescia a Poggibonsi per Calici di Stelle, in programma giovedì 10 agosto in piazza Enrico Berlinguer dalle 20,30: decine di aziende che porteranno prodotti in degustazione. "Una bella manifestazione che è frutto di un lavoro di squadra – dice il sindaco David Bussagli – e così Il ringraziamento va prima di tutto ai sommelier della Fisar Siena Valdelsa (nella foto alcuni componenti) e alle associazioni coinvolte, agli uffici e a tutti coloro che contribuiscono a far funzionare la serata". Oltre cinquanta le aziende vitivinicole presenti e oltre duecento le etichette disponibili per gli appassionati. Oltre alle aziende poggibonsesi, grande partecipazione anche da parte di aziende delle zone vicine, Vernaccia, Chianti Classico, Brunello. Come sempre interverrà un ‘ospite’ che per questa edizione sarà il Morellino di Scansano Docg con la partecipazione diretta del suo Consorzio di Tutela e grazie alla collaborazione del direttore Alessio Durazzo. Non mancherà il ristoro realizzato insieme all’associazione Via Maestra Centro Commerciale Naturale e poi, ancora, musica dal vivo, il Vespa Club e tante altre sorprese.