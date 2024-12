Calendario in regalo con La Nazione. Uscita in edicola il 28 dicembre

Mancano pochi giorni all’uscita del Calendario che La Nazione offrirà il 28 dicembre gratuitamente ai suoi lettori, dedicato anche quest’anno alle associazioni di volontariato.

Fra le eccellenze della vita che scorre a San Gimignano non può passare inosservata l’Istituzione della Misericordia di San Gimignano, o meglio, la Venerabile Arciconfraternita di ispirazione cristiana in anagrafe dalle Misericordie d’Italia a Firenze nel 1792. Risorta dalle ceneri della Compagnia dei Bianchi dal "R. Diritto del Granduca a garantire un servizio indispensabile per i malati e per i defunti della città turrita". Viaggio ripercorso dalla prof Iole Vichi Imberciadori nelle 45 pagine del libro "Arciconfraternita di Misericordia San Gimignano". Da 232 anni con gli attuali 345 fratelli e sorelle dalla buffa nera e 35 volontari attivi continua nella sua opera di carità e di aiuto con quattro ambulanze, 7 mezzi attrezzati per trasporto disabili e servizi sociali, cimiteriali e per i defunti. Nel 2023 sono stati effettuati 7.770 servizi, impiegato 5.730 ore e percorsi 161.681 km. Ma c’è dell’altro nel suo archivio storico e il nuovo poliambulatorio medico e la custodia della seicentesca Pieve della Madonna Addolorata. Collabora con la Asl e con il Ministero del Lavoro e della Politiche sociali per l’accoglienza dei giovani per lo svolgimento del servizio civile e con il Tribunale di Siena e di Firenze per l’accoglienza di persone per svolgere ore di volontariato nell’ambito sulla giustizia per detenuti in semilibertà e tirocini formativi di inserimento lavorativo. "Purtroppo la nostra Misericordia – spiega il Governatore Giacomo Bassi – soffre del calo del numero dei volontari attivi che dopo il Covid è accentuato e del mancato rimborso da parte della Regione del costo effettivo dei servizi che vengono svolti in regime di convenzione regionale la quale rimborsa poco più del 50 % del costo dei servizi. Non vogliamo guadagnare un euro da questa attività si chiede a voce alta almeno il rimborso le spese sostenute".

Il calendario de La Nazione sabato sarà distribuito in edicola con il quotidiano. Per l’edizione 2025 le associazioni coinvolte per la provincia di Siena sono, oltre alla Misericordia di San Gimignano, anche NaSienaSi Vip, Pubblica Assistenza di Poggibonsi, Valdelsa Donna, Siena vigilanza ambientale, Croce rossa di Montepulciano stazione, Sei zampe in Val d’Orcia, Radio club Amiata Est, Riuscita Sociale, Acli provinciale, Sunrise, Caritas diocesana.

Romano Francardelli