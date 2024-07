Calci e pugni ai carabinieri, arrestato. Accusato di furti in sei negozi

San Gimignano, 20 luglio 2024 – Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri di San Gimignano hanno arrestato un uomo residente in zona per resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

I militari erano stati avvisati che era stata rubata una borsa da un’auto in sosta, ennesimo episodio del genere segnalato negli ultimi mesi, insieme a danneggiamenti e furti in negozi. Nel frattempo ai carabinieri arrivavano altre segnalazioni di un uomo che aveva rovesciato a terra alcuni secchi della spazzatura e danneggiato, a calci, il portone d'ingresso di un’abitazione nel centro storico destando allarme tanto nella popolazione quanto nei numerosi turisti.

I militari lo hanno rintracciato: l’uomo ha iniziato a inveire contro i carabinieri e a sferrare calci e pugni. Il 26enne, italiano, è stato arrestato e trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Poggibonsi a disposizione della Procura della Repubblica di Siena e, al termine dell’udienza di convalida, gli è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Inoltre, nei giorni successivi, i Carabinieri hanno notificato al 26enne un’ulteriore ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Siena per sei furti in esercizi commerciali che il giovane avrebbe commesso, sempre nella “Città delle Torri”, nel mese di aprile di quest’anno.