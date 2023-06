Cade dalla finestra di casa, quarantenne gravissima

Siena, 4 giugno 2023 - Un tonfo, poi la terribile scoperta. Ieri mattina, poco prima delle 9, una donna di 40 anni, residente in centro storico, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, è caduta dalla finestra della sua abitazione riportando gravi fratture. Da una prima ricostruzione dei fatti, la donna, moglie del titolare di un locale, al momento della tragedia era in casa da sola con la figlia piccola. Non si sa se la caduta dalla finestra sia avvenuta mentre la quarantenne effettuava alcuni lavori di pulizia o se sia stata causata da un malore, anche se al momento non si esclude neppure che l’ipotesi possa essersi trattato di un atto volontario.

Immediato l’allarme lanciato dai negozianti della zona che, vedendo il corpo della quarantenne riverso sulle lastre, hanno subito informato il marito, che si è precipitato sul posto. In pochi minuti sono arrivati anche l’ambulanza del 118, la polizia e la Municipale. Due vigilesse si sono occupate della bambina che sembra non si sia accorta di nulla. Al momento della tragedia pare infatti che dormisse tranquilla nella sua camera da letto. Le due agenti della Municipale, con grande delicatezza, hanno quindi provveduto ad allontanare la piccola dall’abitazione, affidandola ad amici della famiglia.

Intanto la mamma veniva trasportata alle Scotte dove è stata subito ricoverata in rianimazione a causa delle numerose fratture riportate nell’impatto violento con le lastre. Grande il clamore sollevato dall’episodio: molte persone tra turisti e residenti, affollatesi sul luogo dell’incidente, sono state allontanate dalle forze dell’ordine per consentire l’intervento prima dei soccorsi e poi della Scientifica. Paralizzato anche il traffico: lunghe file e rallentamenti per chi tentava di raggiungere il centro della città da via dei Rossi. Le forze dell’ordine procedono con gli accertamenti per capire cosa ci sia all’origine della tragedia, da questo punti di vista saranno fondamentali i rilievi fatti dalla Polizia Scientifica. E ieri in centro non si parlava d’altro: nessuno si spiega l’accaduto. Per questo sarà fondamentale attendere l’esito dei riscontri degli inquirenti.