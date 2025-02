Cadono pezzi di mattone in via di Città. Nessuno è stato colpito, pompieri sul posto

Alcuni frammenti di mattone sono caduti ieri, nel primo pomeriggio,

in via di Città, nel tratto che risale dalla Costarella. Nessuno fortunatamente

è stato colpito visto che, essendo sabato, la strada era in quel momento particolarmente affollata. Tante famiglie, anche con i bambini, stranieri e turisti.

E’ stata avvertita immediatamente la polizia municipale che si è portata sul posto chiudendo il traffico proprio all’altezza della Costarella deviando da via

dei Pellegrini quanti desideravano raggiungere il Duomo. Intanto arrivavano

anche i pompieri con l’autoscala per verificare dove si era verificato

il distacco e la presenza di altri eventuali pezzi magari pericolanti che

andavano rimossi. Per consentire questa operazione in sicurezza

è stato chiuso un tratto della via. I vigili del fuoco hanno controllato

ma sembra che non siano stati registrati problemi per cui via di Città è stata

riaperta.