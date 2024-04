Cade da un muretto. Ferita settantenne

Sfiorato il dramma. Una donna di 70 anni residente a Sesto Fiorentino è caduta dal muretto delle Fonti medioevali della città, alto circa 4 metri, ma è stata salvata dalla macchia di rovi e di piccole piante ai piedi della scarpata. Per tirarla fuori ci sono volute due squadre dei vigili del fuoco da Campostaggia e i pompieri rocciatori del Saf di Siena, una pattuglia della polizia municipale e il primo soccorso del 118 della Misericordia di San Gimignano. E’ stata trasferita con l’elisoccorso di ‘Pegaso’ alle Scotte.

Brutta avventura dunque per questa signora arrivata a San Gimignano insieme ad amici. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi e si rimetterà presto.

Romano Francardelli