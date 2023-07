Cade da cavallo a Monticiano: grave 72enne perde i sensi

Una bellissima passeggiata a cavallo nel cuore della Val di Merse ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un uomo di 72 anni che vive nella zona, infatti, a seguito di una caduta avrebbe battuto la testa perdendo i sensi. Salvato in modo rocambolesco, visto il luogo impervio dove è accaduto l’incidente, è stato portato alle Scotte in codice 3. Le sue condizioni apparivano gravi.

E’ diventata una moda il trekking a cavallo in Val di Merse, zona selvaggia e bellissima. Il gruppo ieri intorno alle 12.45 stava percorrendo il sentiero dei Canaloni lungo la Farma quando, per cause da accertare, forse lo scarto del cavallo, il 72enne è caduto a terra. Un’area come detto molto rude, ricca di pietre. A lanciare l’allarme sono stati i compagni di escursione. Non è stato facile raggiungere il punto in cui si trovava il ferito, impossibile farlo con ogni mezzo. Soltanto a piedi. Così hanno fatto i vigili del fuoco di Siena e i volontari della Misericordia di Monticiano, camminando per circa un chilometro dal punto in cui erano stati lasciati i mezzi. Intanto veniva allertato Pegaso 2 che non è potuto atterrare visto il terreno impervio. Di conseguenza il 72enne è stato verricellato e tirato a bordo dell’elisoccorso, in sicurezza, volando subito al policlinico.

Spavento ieri anche per un 31enne alla guida di una moto che ha avuto un incidente autonomo mentre poco dopo le 12.30 percorreva la Sr 429 nel comune di Radda in Chianti. Sul posto l’ambulanza della Misericordia di Gaiole e i carabinieri della Compagnia di Poggibonsi per i rilievi.