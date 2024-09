L’asta finita contro il cavo elettrico, poi la scossa fatale. Amelia sotto choc per la morte di Fausto Ceccarelli

Cetona (Siena), 17 settembre 2024 – Un cacciatore è rimasto folgorato in mezzo ad un campo, ieri mattina poco dopo le 10 a Cetona. Una tragica fatalità perché l’asta telescopica che aveva portato come richiamo per i colombacci ha toccato il filo della medio-alta tensione. Una scossa terribile, che non ha lasciato scampo a Fausto Ceccarelli, 47 anni, di Amelia in provincia di Terni. Sotto choc per la ’botta’ ricevuta anche l’amico di 61 anni, che abita invece a Narni, ma ce l’ha fatta a riprendersi. E’ atterrato l’elisoccorso Pegaso 2 per prenderlo e portarlo all’ospedale delle Scotte. Sulla ricostruzione dei fatti sono al lavoro i carabinieri della stazione locale e i loro colleghi forestali di Chiusi, primi ad accorrere sul luogo della tragedia.

Una passione forte, quella della caccia. E per i cani. Nel suo profilo facebook Fausto Ceccarelli aveva messo una fotografia dove ne abbracciava stretto uno. Un’immagine felice. Gli piaceva andare in campagna e stare in mezzo alla natura. Godersi le giornate all’aria aperta, cacciando. Con l’amico aveva deciso di raggiungere una zona che si trova a poca distanza dall’autostrada del Sole, nel comune di Cetona. In paese raccontano che sia prediletta dalle doppiette che arrivano dall’Umbria. Come sia avvenuta la manovra che ha portato l’asta telescopica a contatto con il cavo elettrico andrà ricostruito. Sembra comunque che la canna fosso lunga circa undici metri. Era destinata a fare da richiamo per i volatili fra cui i colombacci che in questo periodo sono abbastanza numerosi nelle nostre campagne. Poi l’urto fatale e Ceccarelli è crollato, in mezzo al campo. Qui l’hanno trovato forze dell’ordine e soccorsi inviati dal 118, fra cui la Misericordia di Sarteano. Per l’uomo non c’era più niente da fare.

Uno choc per la comunità di Amelia dove tutti si conoscono, quando la notizia si è diffusa. Quell’uomo sorridente, dal cuore buono, che aveva combattuto battaglie sindacali in fabbrica come delegato della Cgil, aveva perso la vita. “Che dire, oggi mi hai lasciato proprio senza parole. Quelle notizie che non vuoi e che non si devono mai ricevere. Più ci penso più non posso crederci... solo tanto dolore! Immenso Ciao cugi, sei sempre nel mio cuore”, uno dei messaggi affidati ai social. “Mi ricordo quando eri alto meno di un metro che volevi venire a caccia... ora andrai a caccia nel paradiso celeste”. E ancora: “Vorrei che fosse uno dei tuoi scherzi”

La.Valde.