’Caccia al dettaglio’ in Pinacoteca. Visita interattiva

Un allenamento per gli occhi e la mente, alla ricerca di indizi visivi e particolari nascosti nelle opere della Pinacoteca di Siena. Partendo da singoli dettagli si possono scoprire storie e curiosità dei quadri e dei loro autori, un modo divertente per esplorare il museo ed appassionarsi ai bellissimi tesori d’arte che ospita. Appuntamento sabato 17 febbraio alle 16.30 con ‘Caccia al dettaglio’, l’evento organizzato da CoopCulture. Per i bambini biglietto a 8 euro comprensivo di accesso al museo, per gli adulti accompagnatori a 2 euro. Ultimi posti disponibili, prenotazione consigliata.