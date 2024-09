Bus scolastici, si cambia. Nuovi orari: ecco quali

Da lunedì 23 settembre, alcune corse di bus scolastici saranno modificate in seguito ai monitoraggi condotti nei primi giorni di scuola.

Linea s33: la corsa in partenza da Piazza Gramsci delle 6.45 viene anticipata alle ore 6.40. La corsa in partenza da Brenna delle ore 7.25 viene anticipata alle ore 7.20.

Linea 130: la corsa con partenza alle ore 6.55 da Colle di Val d’Elsa per Siena viene anticipata alle ore 6.50; la corsa con partenza alle ore 13.50 da via Avignone viene posticipata alle ore 14.00 (transita da via Pisacane “Sarrocchi” alle 14.05).

Linea 579: la corsa delle ore 13.35 da Scacciapensieri viene posticipata alle ore 13.50.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.