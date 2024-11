Bus imbocca la corsia delle auto

Singolare incidente avvenuto la sera del 31 ottobre a Siena, verso le 21.30. Protagonista un bus di Autolinee toscane, la linea 10 per esattezza. Al centro commerciale Porta Siena, come noto, i mezzi del trasporto pubblico locale hanno una loro corsia ma il conducente ha imboccato quella sbagliata, riservata all’ingresso delle macchine. Solo che questa è più bassa per cui è rimasto bloccato alla sbarra in alto di protezione.

Ci ha battuto, senza restare incastrato. Però c’è stato un bel contraccolpo per i passeggeri all’interno. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, due persone sono rimaste lievemente ferite.