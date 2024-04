Buongoverno. Tour al cantiere fino a domenica

Proseguiranno fino a domenica le visite guidate al cantiere del Buongoverno. Il celebre ciclo dell’Allegoria ed Effetti del Buono e Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti, nella sala della Pace del Museo Civico, è tornato visitabile a Pasqua e, viste le numerose prenotazioni, l’amministrazione comunale ha deciso di prorogare le visite guidate. Sarà nuovamente possibile ammirare uno tra i maggiori capolavori dell’arte italiana di tutti i tempi, dal ponteggio allestito per l’intervento in atto.

Il ciclo è infatti oggetto dall’aprile 2022 di un un complesso progetto condotto dal Comune con la Soprintendenza. Dopo una preliminare fase diagnostica l’intervento è entrato nella fase operativa propedeutica alle operazioni di restauro. Nel corso delle pause delle lavorazioni è possibile per il pubblico poter accedere al ponteggio che consente una visione a trecentosessanta gradi dell’intero ciclo. E’ possibile l’acquisto on line direttamente dal seguente link: https://siena.b-ticket.com/ticketshop/webticket/shop? O telefonicamente dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 9 alle 13 ai numeri 0577/292614-15 con ritiro e pagamento direttamente presso la biglietteria entro mezz’ora dall’inizio della visita. Le visite guidate saranno in lingua italiana. Le tariffe per le visite guidate: biglietto unico intero 15 euro oltre ingresso Museo Civico di 6 euro, biglietto ridotto residenti 15 euro (ingresso al Museo Civico gratuito per i residenti nel Comune di Siena).

Sono previsti sei turni di visita giornalieri dal lunedì alla domenica con inizio nei seguenti orari: ore 10,30; ore 11,15; ore 12; ore 14,45; ore 15,30; ore 16,15. Ogni turno di visita sarà consentito ad un massimo di 9 persone e durerà trenta minuti.