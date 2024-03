Buongoverno, riaperte le visite al cantiere

Un’occasione da non perdere. Proseguono fino a giovedì 4 le visite guidate al cantiere del Buongoverno, riattivate in occasione della settimana di Pasqua. Il Il ciclo è oggetto dall’aprile 2022 di un un complesso progetto di intervento condotto dal Comune di Siena di concerto con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per le Provincie di Siena, Arezzo e Grosseto, che, dopo una preliminare fase diagnostica è entrato nella fase operativa propedeutica alle operazioni di restauro. Nel corso delle pause delle lavorazioni è possibile per il pubblico poter accedere al ponteggio che consente una visione a 360 gradi dell’intero ciclo. La visita, articolata per piccoli gruppi con visita guidata, si presenta come un’occasione unica e immersiva che consente per un periodo limitato al visitatore di poter osservare da un punto di vista privilegiato gli affreschi lorenzettiani nella loro variegata ricchezza di dettagli.

