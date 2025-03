Buonconvento, la protesta dell’opposizione sui rifiuti

"In un paese a vocazione turistica come Buonconvento non possiamo permetterci di presentarci con la spazzatura gettata a terra, fuori dai cassonetti. È una situazione che, oltre a danneggiare l’immagine del nostro territorio, crea disagi per i residenti e per i turisti. Non si tratta solo di negligenza o maleducazione da parte dei cittadini. Credo che la causa principale di tutto questo sia l’organizzazione del servizio da parte dell’azienda incaricata del ritiro e smaltimento dei rifiuti".

A sollevare il problema dei rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti è Fabio Papini, capogruppo de L’Alternativa, lista civica di opposizione in consiglio comunale a Buonconvento.

"Sembra che lo svuotamento dei cassonetti non venga effettuato nei giorni di sabato e domenica – è la segnalazione di Papini –, in un periodo durante il quale il nostro paese è maggiormente frequentata e quindi soggetto a un maggiore accumulo di rifiuti".

"Come forza di opposizione – conclude Papini – chiederemo spiegazioni al primo cittadino e solleciteremo l’adozione di un cronoprogramma di ritiro dei rifiuti più efficiente, che garantisca un servizio continuativo anche nei fine settimana. Vogliamo un paese pulito, decoroso e accogliente per tutti, e lavoreremo perché questo accada".