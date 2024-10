Buonconvento, la Coop riapre dopo 4 mesi di lavori

Buonconvento (Siena), 3 ottobre 2024 – Tutto pronto per il taglio del nastro per il punto vendita Coop di Buonconvento (via di Bibbiano) che giovedì 3 ottobre alle 8.30 riapre alle vendite, completamente rinnovato, con un intervento di ristrutturazione durato oltre quattro mesi. Il punto vendita è stato presentato oggi alla stampa, alla presenza di Riccardo Conti, sindaco di Buonconvento, Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze e di Grazia Lippi, presidente della sezione soci Crete Valdarbia.

"Un supermercato rinnovato e accogliente, rispettoso dell’ambiente, che offre ai residenti e a tutta la comunità un servizio più efficiente: ringraziamo Unicoop Firenze per l’impegno verso la riqualificazione di questo punto vendita e per l’attenzione al nostro territorio e alle filiere che lo caratterizzano. L'intervento fatto sul supermercato Coop di Buonconvento lo rende, oggi, un luogo migliore per chi lo frequenta e per chi ci lavora”, dice Riccardo Conti, Sindaco di Buonconvento.

"Con la riapertura del punto vendita di Buonconvento offriamo un'ulteriore e più innovativa possibilità per la spesa di tutti i giorni ai soci e clienti: il negozio è stato rinnovato per venire incontro alle esigenze di chi vuole fare acquisti in modo veloce senza rinunciare alla scelta, alla qualità e alla convenienza, di chi condivide i valori fondanti della cooperativa come l’attenzione all'ambiente, alla salute e al territorio. Spazio quindi ai freschissimi, ai prodotti locali e alla qualità del nostro prodotto a marchio in questo rinnovato supermercato dove il servizio e l'assistenza dei lavoratori sapranno rendere l'ambiente ancora più accogliente. Alla direttrice e a tutte le lavoratrici e i lavoratori del punto vendita va il nostro augurio di buon lavoro”, dice Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze.

"Siamo molto felici di accogliere soci e clienti nel rinnovato supermercato Coop di Buonconvento che, grazie a questa importante ristrutturazione, offre un servizio ancora più efficiente di qualità a tutta la comunità. Il nuovo supermercato Coop vuole essere un riferimento non solo per la spesa, ma anche come luogo di incontro e socialità dove venire a conoscenza delle opportunità culturali e di partecipazione alle attività che la nostra sezione soci propone sul territorio. Diamo il benvenuto ai soci e clienti che già ci frequentano e a quanti vorranno scoprire il nuovo punto vendita e unirsi alle nostre iniziative”, conclude Grazia Lippi, presidente della sezione soci Coop Crete–Valdarbia.