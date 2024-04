Buonconvento, allarme in centro. Un lupo nel giardino di casa

Quel lupo che scorrazzava di notte nel giardino di una villetta nel centro abitato Buonconvento non è passato inosservato. Le telecamere a circuito chiuso in funzione nell’appartamento e al suo esterno lo hanno ripreso in piena azione. È avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in via della Regione. Le immagini del lupo che passeggiava nel giardino della casa sono state postate sui social. E non sono mancate le reazioni all’insegna della preoccupazione. "Sono situazioni pericolose. E se lì fuori ci fosse stata una persona?". "Il proliferare dei lupi crea problemi di sicurezza. Bisogna fare qualcosa prima che accada una tragedia". Questi in pillole i post apparsi in queste ore sulle pagine facebook dedicate a Buonconvento. Per la cronaca, il lupo, così come era arrivato, se n’è andato. Non ha fatto danni, ma un po’ di spavento le immagini di quel lupo che gironzolava sotto le finestre di una casa lo hanno provocato.