’Bulli ed Eroi’, Festival per ragazzi. Apre la ’Giornata della meraviglia’

Al Teatro Cinema Giuseppe Verdi di Serre di Rapolano Terme torna oggi la sesta edizione del ‘Bulli ed Eroi Festival Internazionale del film per ragazzi’, con un programma di eventi e film. Il tema della manifestazione è sempre legato ai temi dei giovani e dell’ambiente, tra prevenzione, rispetto e uno sguardo al futuro deitro l’angolo. Il festival andrà avanti al 15 ottobre, con due date successive il 20 ottobre e l’11 novembre.

"Nato con l’intento di diffondere fra i giovani, le scuole e le famiglie messaggi che rafforzano le competenze emotive, richiamando alla responsabilità educativa ogni soggetto della comunità scolastica, familiare e sociale, il festival – affermano gli organizzatori – utilizza il linguaggio delle arti, in particolare quello del cinema, punto forte della manifestazione. L’obiettivo che portiamo avanti è quello di combattere la violenza in tutte le sue forme e abituare i ragazzi al rispetto per l’ambiente e per gli altri".

Guardando alla promozione della cultura e del benessere psicofisico attraverso le arti, il festival propone come evento di apertura, oggi alle 10.30, la Giornata della Meraviglia, dedicata ai bambini che hanno subito traumi a causa della guerra. La direttrice artistica è Paola Dei, con l’organizzazione dell’associazione culturale Centro studi di psicologia dell’arte e psicoterapie espressive APS e della Filarmonica Giuseppe Verdi di Serre. Testimonial sportivi saranno i campioni Klaus di Biasi e Giada Canino; testimonial dello spettacolo e del cinema saranno Vince Tempera, Jacopo Olmo Antinori e Marco Masini.

Dopo la cerimonia di apertura, un incontro con la presentazione del libro ‘Io e te unite per sempre’ di Katiuscia Tarabella, un lavoro autobiografico dove la scrittrice mette in luce il suo percorso di vita legato alla malattia, la sindrome di Charcot-Marie-Tooth. A seguire Meiko Yokoyama che presenterà ‘Nausicaa della valle del vento’ di Hayao Miyazaki, un film d’animazione all’insegna dell’ecologia ambientale. Ancora a seguire Yoko Shimada, dell’Associazione internazionale per lo scambio culturale tra Italia e Giappone, con il rito del tè, una tradizione orientale che si integra con i sapori dei prodotti tipici del territorio. Al termine, saranno premiati i ballerini dell’associazione ‘Se mi aiuti ballo anch’io’.

Riccardo Bruni