Bruni: "Argomento delicato. Serve sempre buon senso"

"Si torna a respirare aria di Palio. La mia Contrada è squalificata a luglio ma questo non vuol dire niente. Il Palio ci sarà e il Nicchio lo stesso, a suo modo", premette il capitano Marco Bruni. "Le valutazioni della commissione in questa fase sono sulle misure e sulla morfologia. Alcuni cavalli possono essere troppo vicino al tipo del puro e possono non piacere. Le misurazioni da sempre sono un argomento dibattuto? Certo, è vero. Si parla di millimetri", osserva Bruni.

Con cosa si dovrebbero misurare i cavalli? "Premetto la fiducia completa nella commissione, sono dei professionisti. Per quanto riguarda l’altezza si può usare qualsiasi strumento, è quella. Si può giocare giusto di qualche millimetro se il cavallo è posizionato in un modo o in un altro. Relativamente ai diametri degli stinchi c’è il metro. Ricordo in passato che c’era stata la questione se veniva tirato troppo o poco. Ma, insomma, credo che in tutte le cose occorra il buon senso, sia del proprietario che della commissione. A volte i cavalli, anche se hanno 4 anni, un millimetro o due lo possono prendere in un anno. Confermo comunque che l’argomento è delicato".

Che ne pensa Bruni delle visite a Pian delle Fornaci? "Questo step va bene farlo anche qui, c’è spazio per arrivare, per i van, per le persone. Sicuramente, però, le previsite del Palio è meglio farle alla clinica del Ceppo con gli strumenti necessari".

Il Nicchio è squalificato a luglio ma che Palio legge il capitano? Alcuni fantini hanno evidenziato una certa voglia di smarcarsi... "Un Palio atipico, 5 Contrade sole che correranno d’obbligo, è un mezzo Straordinario quanto ad estrazione. Le Contrade? Almeno la mia si muove pensando che ad agosto possiamo correre per cui dobbiamo essere preparati a tutto. Il Palio è impostato già da dopo l’Assunta. Quanto al desiderio dei fantini di smarcarsi è ripetuto nel tempo ma poi, bisogna vedere se si concretizza nei fatti".

Le visite dei cavalli si sono concluse nella tarda mattinata di ieri e, complessivamente, sono mancati solo tre mezzosangue: Dimmi di sì, Feodoro e Mariolino. Poi la commissione si è messa a lavoro per stilare la lista dei promossi e ammessi all’Albo che sarà diffusa oggi, probabilmente in tarda mattinata, dal Comune.

Laura Valdesi