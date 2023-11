Un vino toscano sul tetto del mondo. La classifica di Wine Spectator

Montalcino (Siena), 10 novembre 2023 – Un vino italiano sul tetto del mondo. E’ il Brunello di Montalcino, e non è la prima volta. Il premio, nello specifico, se lo è aggiudicato il Brunello di Montalcino 2018 di Argiano, cantina dell'imprenditore brasiliano André Santos Esteves, e guidata da Bernardino Sani. E’ stato eletto "Wine of The Year", il vino n. 1 al mondo secondo la celebre rivista "Wine Spectator".

Si tratta di un primato che bissa quello storico del Brunello di Montalcino 2001 Tenuta Nuova di Casanova di Neri, nel 2001, e che vede l'Italia del vino al top della classifica, per la quinta volta, dopo il Solaia 1997 di Antinori, nel 2000, il Sassicaia 2015 della Tenuta San Guido, nel 2018, e l'Ornellaia 1998 di Tenuta dell'Ornellaia, nel 2001 (oggi di Frescobaldi, all'epoca di Lodovico Antinori, ndr).

Con il Brunello di Montalcino 2008 di Argiano al primo posto, dunque, salgono a tre, come già nel 2022, i vini italiani in ''Top 10'', con il Taurasi Radici Riserva 2016 di Mastroberardino al quinto posto ed il Chianti Classico Marchese Antinori Riserva 2020 di Antinori settimo. Lunedì 13 novembre, invece, sarà svelata la ''Top 100'' by Wine Spectator nella sua interezza.