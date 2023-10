I migliori vini toscani secondo Gambero Rosso. Quali sono e dove si producono

Firenze, 09 ottobre 2023 – La Guida Vini d’Italia le assegna ben 89 Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento secondo Gambero Rosso. Nessuna regione d’Italia può vantarne altrettante. La Toscana si conferma regina del vino nella nuova edizione della guida che sarà presentata il 15 ottobre a Roma. Questi importanti numeri sono riconducibili a una vastità di territorio e di denominazioni, oltre che una grande varietà di stili e di terroir, che rendono la regione unica nel mondo.

Il Chianti Classico

E' la denominazione più conosciuta in Italia e nel mondo. Quest’anno più che in altri emerge l’autorevolezza della Gran Selezione, spesso frutto di singole vigne, per vini dal grande potenziale evolutivo, così come la piacevolezza del Chianti Classico annata, che solo Gambero Rosso premia con numeri così rilevanti. Tiene bene anche la tipologia Riserva, e, soprattutto, si sgombra il campo dalla presenza ingombrante di alcuni Supertuscan senza anima e carattere.

Montalcino, Montepulciano, Bolgheri, Cortona

Quella di Montalcino è un’annata intermedia, fresca ed agile come la 2018, e un’annata calda e siccitosa come la 2017 per la Riserva. Tutto ciò ha fatto emergere ancora una volta i migliori interpreti della vigna. Montepulciano dal canto suo replica con vini dalla personalità sempre più decisa e autonoma rispetto ai suoi grandi vicini, un percorso che vede nella tappa delle Pievi – importante come quella dei Terraelectae della Rufina e le UGA del Chianti Classico - un passaggio fondamentale. Bolgheri rimane un polo d’attrazione irresistibile per imprenditori italiani e stranieri, e si conferma una terra ideale, seppur con un carattere tutto mediterraneo, per varietà internazionali come cabernet sauvignon e merlot. Stesso ragionamento per Cortona, ormai stabilmente sulla mappa degli amanti del Syrah italiani e non solo.

La Maremma

La Maremma dei bianchi vede una crescita irresistibile del Vermentino, mentre tra i rossi si conferma il Morellino di Scansano. Un rosso che ha un’immagine approcciabile e di presa presso il grande pubblico, ma che riesce a sfiorare anche vini memorabili dalle vigne migliori.

Vitigni internazionali

Ma è tutta la Costa Toscana un vero laboratorio en plein air, con vini da vitigni internazionali, dove il cabernet franc sembra avere una marcia in più, ma non solo. A ben guardare ogni angolo della regione ha qualcosa di nuovo e affascinante da offrire, come testimonia la nouvelle vague dei Pinot Nero dell’Appennino. Tra le novità, entrano nell’esclusivo club dei Tre Bicchieri le seguenti aziende: De’ Ricci a Montepulciano, Dianella a Vinci e Tenuta Ceri a Carmignano.

Ed ecco quindi le etichette premiate con i Tre Bicchieri di Gambero Rosso.