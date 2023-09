Bright Night, ’esser umani’. La ricerca è nelle strade

Oggi è Bright night 2023: la kermesse europea promossa dal mondo della ricerca, che vedrà a Siena 100 eventi in piazze, vie e palazzi del centro storico, ad opera dell’Università degli Studi e della Stranieri. Eventi, dimostrazioni, laboratori e esperimenti nel segno di ‘Esser Umani’, tema di quest’anno: dall’intelligenza artificiale alla realtà virtuale e aumentata, dalle frontiere della medicina e della genetica alla biodiversità, dall’archeologia virtuale alle fonti energetiche. Il via è alle 16, dopo il Phd graduation day in Rettorato: per la prima volta le attività si svolgeranno all’interno di un percorso che collega le sedi universitarie situate nella zona di Porta Romana con il cuore della città: dal San Niccolò, Santa Chiara Lab all’ex convento di San Martino, Logge del Papa, Rettorato, palazzo Piccolomini, palazzo Chigi Zondadari, fino a Fonte Gaia in piazza del Campo, Palazzo pubblico e in Fortezza.

L’Università per Stranieri partecipa con 2 mostre fotografiche (una nella sede dei Pispini e una nel Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga), 13 iniziative all’insegna delle lingue al Tartarugone, un laboratorio con danze coreane, oltre all’evento di chiusura in Fortezza. Altra novità è la proposta di dibattiti trasversali con il format ‘InterrogarSI’, un nuovo modo per condividere idee: i ricercatori si interrogano per poi interagire, discutere su temi comuni. Di ‘Umanizzazione delle cure’ si parla alle 17 alla Misericordia in via del Porrione; e ‘La biodiversità, dalle parole ai fatti’ sarà al centro della discussione in Rettorato alle 18.30. Sempre oggi, alle 16.30 al San Niccolò saranno presentati i risultati delle attività promosse nell’ambito del progetto Researchers@School. Contest award’ e premiati i progetti più votati dalle scuole.

Anche il Santa Chiara Lab presenterà numerose iniziative, presso la sede di via Valdimontone, all’insegna della sostenibilità e non solo: si parlerà di agricoltura 4.0 e tracciabilità delle filiere agroalimentari, serre idroponiche, frontiere e orizzonti tecnologici, assistenti virtuali e fecondità assistita; ma anche di musei, cure intelligenti e robot antropomorfi.

