Brigante, un’annata positiva: "Tanta confusione fra i canapi. Ares ha preso qualche colpo"

"E’ stata un’annata positiva. Sono ripartito dalla provincia, ho fatto tutte le corse e i palii, poi ho vinto a luglio nell’Onda. Penso di aver onorato il giubbetto anche nel Palio di agosto". Legge così la stagione 2024 Brigante che ha ancora due appuntamenti in agenda, il palio di Asti la prossima settimana e poi quello di Castel del Piano.

Ares Elce che hai montato nell’Oca è un cavallo potente come si diceva? E’ arrivato dietro a Benitos, Tabacco e Comancio.

"Ares è un ottimo cavallo ma, forse, avendo esordito a luglio per lui era troppo correre due Palii, visto anche il gran caldo delle ultime settimane. Come l’abbiamo sofferto noi l’hanno patito anche loro. Inoltre la mossa è stata lunga e complessa, Ares ha preso anche qualche colpo fra i canapi. Quanto ai valori, escluso Benitos, più o meno si sono confermati. Comancio ricordo che era arrivato alle spalle del mio Diamante grigio che va forte. Non è stato una sorpresa, in provincia aveva mostrato buone qualità e in Piazza Gingillo l’ha ben condotto".

Che effetto ha fatto tornare nell’Oca ad un anno dalla vittoria? Come sei stato accolto?

"Calorosamente. Tutto bene a parte la mancata vittoria. Sono stato contento di tornare in Fontebranda e spero di poterlo fare ancora vincendo il Palio a nerbo alzato".

Brigante si aspettava il ’volo’ di Velluto e Benitos?

"L’accoppiata che per le prove era cresciuta di più. Non si sapeva che Palio avrebbe fatto. Se fosse stato in attacco sarebbe risultato pericoloso. Cosa poi avvenuta".

Ora rischia di essere scartato per manifesta superiorità?

"Credo di no... "

Il mossiere come se l’è cavata in quella baraonda fra i canapi?

"Era una mossa complicata, è stato lucido. A me è piaciuto".

Il primo abbassamento annullato?

"C’è stata una forzatura, la rincorsa era comunque entrata. Ha valutato di annullarla".

Brigante è partito bene quando l’ha data buona.

"Avendo un cavallo più passista rispetto a quello della Lupa invece di interrompere l’azione all’ultimo l’ho fatto un pochino prima pensando che scendesse più giù, ho girato terzo. Non si recuperavano metri su Benitos, faceva anche traiettorie basse".

La.Valde.