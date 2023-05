Bozzi "Voto polarizzato sui partiti Siena non ha voglia di cambiare"

"Non c’è dubbio: il voto si è polarizzato tra i partiti tradizionali, che hanno ottenuto un forte consenso. Evidentemente la città non ha voglia di cambiare". E’ lapidario Roberto Bozzi, candidato sindaco di Azione ed ex primo cittadino di Castelnuovo Berardenga, che dal comitato elettorale di via della Sapienza ha tenuto d’occhio lo spoglio fino a notte fonda. Il suo programma prospettava una serie di interventi

"La cosa positiva è essere comunque riusciti a costruire un gruppo con una nuova classe dirigente, fatta da tanti giovani – afferma –. Abbiamo composto una lista fatta di persone professionalmente preparate, in linea con la trasparenza e la chiarezza che sono il marchio di fabbrica di Azione. Tutti sono estranei alla vecchia politica e fuori dai soliti schemi partitici senesi. Una lista che metteva insieme l’entusiasmo e le idee dei giovani con l’esperienza di donne e uomini che hanno formazioni diverse, decisi a dare il loro contributo, per il rilancio della città. Ciò nonostante non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo che ci eravamo posti".

Segue l’analisi del voto: "I media nazionali hanno puntato molto sulle figure di Elly Schlein e Giorgia Meloni – è la riflessione –. Quindi Nicoletta Fabio, che era una candidata molto debole, ha avuto bisogno di un forte sostegno esterno e il racconto è stato improntato sulla sua identità di persona senza alcuna esperienza politica e amministrativa".

E ancora: "Sia Fabio che Ferretti hanno fatto una campagna elettorale incentrata più che sui temi, soprattutto sull’appartenenza".

Ma Bozzi ha scontato anche la rottura tra Azione e Italia Viva, avvenuta a Siena prima che a livello nazionale, all’interno del Terzo Polo: "Rimane una richiesta forte degli elettori di Azione e come anche di Italia Viva di costituire un polo di centro liberal-democratico. Molti nostri elettori si sono candidati nelle liste civiche, anche questo ha contribuito a drenare consensi".

Infine un passaggio sul ballottaggio. Per il momento, almeno sulla carta, pare complicato vedere un’alleanza tra Azione e Fratelli d’Italia, ma Bozzi mantiene cautela: "Ragioneremo in base a progetti e programmi per poi parlarne al nostro interno. In altre parole non decido io, lo faremo tutti insieme".

Cristina Belvedere