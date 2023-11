Boscona senza cassonetti. Il sindaco Donati spiega:: "Problemi tecnici e veti"

"Lo stallo è dovuto a problemi tecnici e veti". A stretto giro di posta, il sindaco Donati, risponde alla protesta della frazione Boscona per la mancanza di cassonetti, rimossi lo scorso febbraio e mai rimpiazzati. "In una serie di incontri e sopralluoghi congiunti, è stato riportato chiaramente ai residenti il problema dell’assenza di un’area pubblica abbastanza ampia e sicura su cui posizionare i contenitori – ricostruisce – I vecchi cassonetti erano collocati in parte su un’area privata e in parte sulla strada: abbiamo cercato un posizionamento diverso su altre aree private, ricevendo sempre il diniego dei proprietari; sono stati poi fatti sopralluoghi per posizionare contenitori più piccoli nella stessa area dove erano i vecchi, effettuando anche prove di svuotamento con i nuovi mezzi a braccio meccanico, ma è risultata evidente l’assenza di uno spazio di manovra e l’insufficiente sicurezza stradale e anche questa opzione è decaduta. Nel contempo è stato proposto il porta a porta, anche con modalità dedicate come il ritiro a orari concordati, ma non è risultato gradito ai residenti. Quindi lo stato di stallo alla fine di un percorso molto lungo, al quale ha partecipato un’ampia parte dei residenti di Boscona, è generato dalla somma di problematiche tecniche e veti incrociati, che non hanno ancora permesso di trovare una soluzione". Quanto al disagio dai viaggi in auto per lo smaltimento, Donati spiega che l’amministrazione lo ha ben presente e "ne tiene conto applicando una riduzione del 60 per cento sulla parte variabile della Tari".

A.V