Borsa del Turismo On Line: Le Terre di Siena e l'Offerta sulla Rete

Comprendere come le innovazioni digitali stiano interessando l’offerta e la domanda turistica. È questo l’obiettivo di BTO, Buy Tourism Online, l’evento formativo promosso da Promo Firenze e Camera di commercio che il 17 ottobre vedrà l’edizione On Tour in scena nella sala Calvino del Santa Maria della Scala alle 14,30. La manifestazione dedicata alle imprese del territorio si tiene dal 2008 a Firenze, ed è nata per coniugare uno dei più importanti settori economici della nostra regione, il turismo, con i temi dell’innovazione digitale. Gli operatori turistici delle Terre di Siena si troveranno ad affrontare una lettura di carattere scientifico rapporto che si sta instaurando tra l’intelligenza artificiale e la quotidianità, con particolare attenzione ai risvolti sulla domanda e l’offerta turistica.

Nell’era del web e dell’iperconnessione, le persone si approcciano al viaggiare in modo completamente diverso: Destination, Digital Strategy, Food&Wine e Hospitality saranno al centro del pomeriggio. Le rivoluzioni tecnologiche degli ultimi anni hanno dimostrato come certe innovazioni possano cambiare il mercato in tempi rapidi. Conoscere e comprendere questo trend è fondamentale sia per attrarre una clientela sempre più orientata al digitale, sia per contribuire a rafforzare la competitività di un territorio a forte vocazione turistica come il senese. Protagonisti dell’evento moderato da Virginia Masoni, oltre agli operatori, saranno Massimo Guasconi, presidente Camera di Commercio, Francesco Tapinassi, direttore Scientifico di BTO, Silvia Ghirelli, Roberta Milano (Food&Wine Tourism), Francesco Palumbo (strategie digitali per gli operatori), Adriana Miotto (Smart Tourism Destination), Daniele Barbetti (Smart building e sostenibilità negli edifici alberghieri), Andrea Romanelli (come orientarsi nel mondo dei pagamenti digitali) e Marco Randellini, segretario generale Camera di commercio.