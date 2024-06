Boom di turisti che vengono dal Brasile

L’ultimo trend nel settore del turismo a San Gimignano, senza dimenticare i tantissimi americani presenti, è l’arrivo dei brasiliani. A confermarlo sono gli stessi albergatori delle tre storiche strutture del centro dai primi anni del secolo scorso: il "Bel Soggiorno" in via San Giovanni, "La Cisterna" e "Leon Bianco" nella piazza del pozzo. Come si spiega questo nuovo turismo brasiliano? "Una novità assoluta anche per noi", dicono evidenziando che le prenotazioni delle vacanze sono state fatte via internet o con altri mezzi informatici, ma anche dalle agenzie specializzate brasiliane o da singoli operatori turistici italo brasiliani sul posto per portare gruppi dal paese sudamericano, con visite alle città di Siena e Firenze. Quindi la nuova stagione come si presenta? "Diciamo con il piede giusto", annuiscono. Di bus di turisti al terminal di Baccanella ne sono arrivati in media 95 al giorno (da 80 euro on-line e 140 al botteghino) senza contare i circa 800 posti auto nei posteggi a pagamento.

Romano Francardelli